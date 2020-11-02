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Судьи КСУ должны сами уйти в отставку – Зеленский

2 ноября, 22:04

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По мнению президента, в отставку должны подать и те, кто не поддержал скандальное решение

Лучшим вариантом решения кризиса с Конституционным Судом в Украине было бы, если бы судьи КСУ сами ушли в отставку.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире одного из украинских телеканалов.

"Если судьи видят реакцию общества, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров – они должны уйти в отставку. Это будет самый либеральный путь. Я знаю, что были там судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку. Тогда у них будет честный шанс стать судьями КСУ в обновленном составе", - считает президент.

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Напомним, Зеленский также считает решение Конституционного суда об отмене е-декларивания чиновниками "ураганом". По его словам, это решение було принято в угоду двум политическим силам.

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