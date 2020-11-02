Судьи КСУ должны сами уйти в отставку – Зеленский

Лучшим вариантом решения кризиса с Конституционным Судом в Украине было бы, если бы судьи КСУ сами ушли в отставку.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире одного из украинских телеканалов.
"Если судьи видят реакцию общества, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров – они должны уйти в отставку. Это будет самый либеральный путь. Я знаю, что были там судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку. Тогда у них будет честный шанс стать судьями КСУ в обновленном составе", - считает президент.
Напомним, Зеленский также считает решение Конституционного суда об отмене е-декларивания чиновниками "ураганом". По его словам, это решение було принято в угоду двум политическим силам.
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