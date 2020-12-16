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Рада уволила министра по делам ветеранов

16 декабря, 11:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бессараб был назначен министром в марте и не продержался на должности даже года

Верховная Рада уволила Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов, который накануне подал в отставку. Его отставку поддержали 251 народный депутат.

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Отметим, что Бессараб был назначен на эту должность в начале марта, когда депутаты назначали новый состав Кабинета министров. До работы в правительстве он был командующим войсками Территориального управления "Север" (2005—2007), первым заместителем командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (2012—2015), заместителем начальника Генерального штаба (2015—2019).

Бессараб ранее отмечался заявлением, что на момент аннексии Крыма у Украины было слишком мало войск, готовых к ведению боевых действий, а также была разбалансирована система управления войсками. По его словам, в начале войны с Россией, в украинской армии была не только проблема с военным управлением, но и недостаточный уровень укомплектованности личным составом и материально-технического обеспечения, а вооружение и военная техника находились в катастрофическом состоянии.

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Как сообщали новости "Сегодня", заменить Бессараба в этом министерстве может генерал-майор Юлия Лапутина. 15 декабря на вечернем заседании фракции "Слуга народа" при участии президента Украины обсуждались пять кандидатов в Кабмин. В СН отмечали, что голосование за их назначение планируется на четверг-пятницу.

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Верховная Рада увольнение Сергей Бессараб Минветеранов

Источник: Сегодня

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