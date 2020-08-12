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"Я ни от кого не прячусь": судья Вовк отреагировал на объявление его в розыск

12 августа, 11:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вовк назвал действия НАБУ вмешательством в деятельность судей

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, который был объявлен в розыск, заявил, что находится в Украине, ни от кого не прячется и готов ходить на допросы к следователям.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчерашний вечер принес новость о том, что меня и еще четверых коллег "объявили в розыск". Сообщение об этом появилось на сайте органа... носящего название, не соответствующее его истинному предназначению. Там утверждается, что мы не являемся на допросы по некоему делу, касающемуся попытки захвата государственной власти. Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли", – написал он.

Судья отметил, что готов ходить на допросы, но в установленном законом порядке – только после сообщения о подозрении, которого до сих пор нет. Он объяснил, что если нет подозрения, то нет и процессуального статуса.

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"Ни я, ни мои коллеги не являемся подозреваемыми по делу, а проведение следственных действий с нами в таком статусе, как и применение каких-либо уголовно-процессуальных мер, очевидно свидетельствует о нарушениях закона со стороны НАБУ. При этом стоит отметить, что те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали, однако почему-то следователей НАБУ не заинтересовали. Их попросили прийти "попозже", перенеся допрос на 18 августа. Речь явно идет не о попытках выяснить правду, а о чем-то совершенно другом", – заявил Вовк и назвал действия НАБУ вмешательством в деятельность судей.

Напомним, 17 июля НАБУ провело обыски в помещениях ОАСК и ГСА, целью было изъятие предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства, расследуемого детективами бюро.

На пленках якобы зафиксированы голоса председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка, которые договаривались о "сотрудничестве", чтобы оставить последнего в должности, несмотря на новый конкурс.

Также сообщалось, что Павла Вовка подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Под подозрением были еще двое его коллег из Окружного суда, а также судья Суворовского суда Одессы. Всем вменяли мошенничество, принятие заведомо неправосудных решений и препятствование митингам во время Евромайдана.

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розыск судья окружной админсуд Павел Вовк

Источник: Сегодня

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