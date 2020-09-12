Венедиктова ответила на слухи о своей отставке: это безответственно

Генпрокурор заверила, что у нее очень много работы и она не собирается уходить

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала слухи о своей отставке, которые появились в Сети. По ее словам, никаких заявлений она не писала и не собирается, потому что считает такой поступок безответственным.

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Об этом она рассказала в интервью Савику Шустеру на телеканале "Украина".

"Заявления по собственному желанию я не писала. Ни вчера, ни неделю назад, ни месяц, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует. Более того, я его и не собираюсь писать, потому что это безответственно", – подчеркнула она.

Генпрокурор добавила, что "пришла не посидеть в креслах, я пришла за изменениями, у меня есть шанс, и я его не упущу".

"Если Верховная Рада примет решение, что генеральному прокурору Венедиктовой пора уже уходить, они это сделают в установленном законом порядке: соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют, и мы увидим, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на посту генерального прокурора. Мне есть что делать", – заверила она.

Венедиктова добавила, что занята разработкой стратегии развития органов прокуратуры, концептом развития органов правопорядка.

"Невозможно в государстве жить без стратегии, без плана на хоть какую-то перспективу. Потому, мне кажется, нам очень важно для органов правопорядка этот план прописать. И перепрошить все. Вот мне сейчас это очень интересно", – сообщила она.

"А такие слухи, мне кажется, что кто-то же их запускает. Я точно знаю, кто", – резюмировала Венедиктова.

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Полную версию интервью генерального прокурора можно будет увидеть завтра, 12 сентября, в 15:00 на телеканале "Украина".

Напомним, ранее мы сообщали об отставке главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, которую приняла генпрокурор Венедиктова.

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