Венедиктова: Международный суд возьмется за преступления России против Украины

Прокуратура противостоит не только коррупции, но и международным преступлениям. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о сотрудничестве с Международным уголовным судом (МУС) в вопросах России и о работе с другими странами по экстрадиции разыскиваемых лиц.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Донбасс и Крым. Доказательства против РФ уже в суде

"Начиная с 2016 года, направили в МУС в общей сложности 15 информационных сообщений о наиболее тяжких преступлениях против украинского народа … Мы наладили прямую коммуникацию с Офисом прокурора МУС, которому передано большое количество материалов по преступлениям в Крыму и на Донбассе", – сказал генпрокурор.

В тренде Пакт с нацизмом и нарушение границ: Кислица в ООН напомнил России уроки истории

Переданы доказательства контроля Россией боевиков на Донбассе, убийств, пыток и других преступлений.

Доказательства о насильственном переселении жителей Крыма, захвата имущества и т.д.

Количество военных преступлений на Донбассе превышает 20 тыс. и расследуется в более чем 5 тыс. уголовных производств.

Уже сотни боевиков осуждены, привлечены к ответственности россияне (некоторые заочно).

11 декабря Офис прокурора МУС принял историческое решение: завершено предварительное следствие по Крыму и Донбассу и будет открыто полноценное расследование.

Экстрадиция преступников

"Экстрадиция – это непрерывная борьба с преступниками, которые используют территорию Украины, как "хаб" для укрытия от правоохранительных органов иностранных государств…" – сказала Венедиктова.

В этом году выдано двух членов руководящего звена террористической организации "Исламское государство", одного из руководителей движения "Талибан", а также двух человек, обвиняемых в мошенничестве и легализации около 145 млн долларов США.

В 2020 году Офис генпрокурора выдал странам 37 правонарушителей.

Украина направила 82 запроса на экстрадицию, получила 21 разыскиваемого.

В течение года обработано более 2200 запросов (на допросы, получение документов и т.д.) от 47 стран и более 100 запросов об осуществлении уголовных производств.

Рассмотрено еще 500 запросов о правовой помощи и 10 запросов об осуществлении уголовных производств, которые украинские правоохранительные органы направляли в 58 стран мира.

В этом году изучено 232 запросов украинских органов в Интерпол по международному розыску.

Подписано 8 соглашений о создании или продолжении деятельности международных совместных следственных групп.

По сбитому в Иране украинскому самолету Офис генпрокурора направил 17 запросов о международно-правовой помощи.

Благодаря международной помощи наложен арест на 104 российских самолета, летавших в Крым; арест на 50 судов, которые заходили в Крым.

Видео: Офис генпрокурора

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Венедиктова отчиталась о расследовании "дел Майдана". Генпрокурор рассказывала, сколько людей уже посадили за преступления против майдановцев.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама