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"Вакханалия насилия": Геращенко вступился за силовиков после столкновений на Банковой

24 февраля, 17:59

Виталий Семченко Виталий Семченко

Замминистра опубликовал видео беспорядков под Офисом президента

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал протесты на Банковой, произошедшие из-за приговора активисту Сергею Стерненко. По его словам, МВД не допустит применение силы против правоохранителей.

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Соответствующий пост Геращенко опубликовал в своем Facebook.

"Полицейские и нацгвардийцы – тоже граждане Украины. У них есть родители и дети. У них есть честь и достоинство. Они не заслуживают того, чтобы какой-то "Парасюк" брызгал им в глаза слезоточивым газом, тыкал в лицо огнем, бил и унижал", – написал он.

Геращенко назвал происходящее под зданием Офиса президента "вакханалией насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства".

"Мы поддерживаем мирные протесты, но мы категорически против насилия и провокаций со стороны отдельных лиц, которые самовольно решили присвоить себе право судить кто прав, а кто нет", – подчеркнул он.

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Кроме того, в эфире телеканала "Украина 24" замминистра сказал, что с задержанными накануне провели "профилактические беседы" и решили не привлекать к уголовной ответственности.

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Также Геращенко опубликовал видео, на котором, по его словам, изображено "грубое, бесчеловечное насилие в отношении полицейского и нацгвардейцев".

Видео: Facebook

Позицию Геращенко поддержал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Необходимо заканчивать с порочной практикой, когда задержанного за нападение на сотрудника полиции или Нацгвардии опрашивают и отпускают. Преступление-подозрение-мера пресечения-следствие-суд. Чтобы полиция защищала людей, ее нужно защищать", – написал он.

Депутат Ольга Василевская также стала на сторону полиции, отметив, что правоохранители во время протеста вели себя корректно.

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Напомним, после вынесения приговора Стерненко, которого приговорили к семи годам заключения за похищение человека, в нескольких городах Украины прошли акции его сторонников. Подробнее об этом – читайте в материале "Сегодня".

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протесты столкновения стерненко Антон Геращенко Офис президента
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