"Вакханалія насильства": Геращенко заступився за силовиків після зіткнень на Банковій

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прокоментував протести на Банковій, що відбулися через вирок активістові Сергію Стерненку. За його словами, МВС не допустить застосування сили проти правоохоронців.

Реклама

Відповідний пост Геращенко опублікував у своєму Facebook.

"Поліцейські і нацгвардійци – теж громадяни України. У них є батьки і діти. У них є честь і гідність. Вони не заслуговують того, щоб якийсь "Парасюк" бризкав їм в очі сльозогінним газом, тикав в обличчя вогнем, бив і принижував", – написав він.

Геращенко назвав те, що відбувалося під будівлею Офісу президента, "вакханалією насильства, яка не має нічого спільного з цінностями Революції Гідності".

"Ми підтримуємо мирні протести, але ми категорично проти насильства і провокацій з боку окремих осіб, які самовільно вирішили привласнити собі право судити, хто правий, а хто ні", – підкреслив він.

Реклама

Крім того, в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник міністра сказав, що із затриманими напередодні провели "профілактичні бесіди" і вирішили не притягати до кримінальної відповідальності.

Також Геращенко опублікував відео, на якому, за його словами, зображене "грубе, нелюдське насильство по відношенню до поліцейских та нацгвардійців".

Відео: Facebook

Позицію Геращенка підтримав нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

"Необхідно закінчувати з порочною практикою, коли затриманого за напад на співробітника поліції або Нацгвардії опитують і відпускають. Злочин-підозра-запобіжний захід-наслідок-суд. Щоб поліція захищала людей, її потрібно захищати", – написав він.

Депутатка Ольга Василевська також стала на бік поліції, зазначивши, що правоохоронці під час протесту вели себе коректно.

Реклама

Нагадаємо, після винесення вироку Стерненку, якого засудили до семи років ув'язнення за викрадення людини, в декількох містах України пройшли акції його прихильників. Детальніше про це – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама