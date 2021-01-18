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В Украине готовятся к визиту Макрона: будут подписаны масштабные контракты

18 января, 22:44

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

На последнем заседание смешанной комиссии Украина-Франция рассматривали 17 вопросов

Украинская дипломатия готовит откладывавшийся почти полтора года визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона.

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Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла Украины во Франции Вадима Омельченко.

Об этом дипломат заявил во время онлайн-конференции "7 лет после Майдана", организованной 18 января геополитическим клубом Eastern Circles и Украинским кризисным медиацентром.

"Действительно, планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день: больше всего – над существенным наполнением повестки дня этого визита", – подчеркнул Омельченко и отметил, что последнее заседание смешанной комиссии Украина-Франция включало 17 вопросов повестки дня, и их количество продолжает расти.

"Мы надеемся, что во время визита президента Франции в Украину будет подписано несколько важных масштабных контрактов", – добавил посол. Он уточнил, что прежде всего речь идет о большом контракте между украинским правительством и компанией Alstom о поставках электровозов. Договоренности будут предусматривать локализацию производства в Украине.

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Кроме этого, выразил надежду посол, может быть заключен контракт по расширению сотрудничества с крупной машиностроительной компанией Alstom, являющейся одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта, по строительству скоростных железнодорожных путей между Киевом, Львовом и Одессой.

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Вадим Омельченко также рассказал, что Украина и Франция планируют договориться о строительстве станций питьевой воды.

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Напомним, президент Владимир Зеленский еще в июне-2019 пригласил Эммануэля Макрона посетить Киев в любое удобное время.

Также напомним, председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак рассказал, что в Украине планируют запустить движение поездов со скоростью до 350 км/ч из столицы в крупнейшие города страны. Такой проект находится на этапе обсуждения, ищут инвесторов. Так что сотрудничества с французской Alstom было бы весьма кстати.

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