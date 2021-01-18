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  1. Політика

В Україні готуються до візиту Макрона: буде підписано масштабні контракти

18 січня, 22:44

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

На останньому засіданні змішаної комісії Україна-Франція розглядали 17 питань

Українська дипломатія готує відкладуваний майже півтора року візит до Києва президента Франції Еммануеля Макрона.

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Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на надзвичайного і повноважного посла України у Франції Вадима Омельченка.

Про це дипломат заявив під час онлайн-конференції "7 років після Майдану", організованій 18 січня геополітичним клубом Eastern Circles і Українським кризовим медіацентром.

"Дійсно, планується візит Макрона в Україну. Ми працюємо над цим щодня: найбільше – над суттєвим наповненням порядку денного цього візиту", – підкреслив Омельченко і зазначив, що останнє засідання змішаної комісії Україна-Франція включало 17 питань порядку денного, і їхня кількість продовжує зростати.

"Ми сподіваємося, що під час візиту президента Франції до України буде підписано кілька важливих масштабних контрактів", – додав посол. Він уточнив, що перш за все мова йде про великий контракт між українським урядом і компанією Alstom про поставки електровозів. Домовленості передбачатимуть локалізацію виробництва в Україні.

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Окрім цього, висловив надію посол, може бути укладено контракт із розширення співпраці з великою машинобудівною компанією Alstom, котра є одним зі світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування і залізничного транспорту, з будівництва швидкісних залізничних колій між Києвом, Львовом і Одесою.

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Вадим Омельченко також розповів, що Україна і Франція планують домовитися про будівництво станцій питної води.

Слухайте головні новини понеділка в подкасті "Що сьогодні?" від 18 січня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ще в червні-2019 запросив Еммануеля Макрона відвідати Київ у будь-який зручний час.

Також нагадаємо, голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак розповів, що в Україні планують запустити рух поїздів зі швидкістю до 350 км/год зі столиці до найбільших міст країни. Такий проєкт перебуває на етапі обговорення, шукають інвесторів. Тож співпраця з французькою Alstom було б вельми доречною.

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