В США выборы по почте назвали "играми с огнем"

Бюллетени, отправленные по почте, могут быть подделаны

Генпрокурор США Уильям Барр, як ранее и американский президент Дональд Трамп, выступил против голосования по почте и назвал его "игрой с огнем".

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Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

"У нас очень сильно разделенная страна, и люди должны быть уверены в легитимности правительства", – сказал генпрокурор.

Барр ранее заявлял, что бюллетени, отправленные по почте, могут быть подделаны иностранными субъектами. Он сказал, что основывает это "на логике", но не представил никаких дополнительных доказательств.

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Мрачные прогнозы Барра относительно бюллетеней, отправляемых по почте, совпадают с многомесячной кампанией президента по подрыву доверия к этому процессу.

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Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден. Первому 74 года, второму 77 лет. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание. На президентских выборах 2016 года он одержал победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.

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