В США выборы по почте назвали "играми с огнем"

Генпрокурор США Уильям Барр, як ранее и американский президент Дональд Трамп, выступил против голосования по почте и назвал его "игрой с огнем".
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.
"У нас очень сильно разделенная страна, и люди должны быть уверены в легитимности правительства", – сказал генпрокурор.
Барр ранее заявлял, что бюллетени, отправленные по почте, могут быть подделаны иностранными субъектами. Он сказал, что основывает это "на логике", но не представил никаких дополнительных доказательств.
Мрачные прогнозы Барра относительно бюллетеней, отправляемых по почте, совпадают с многомесячной кампанией президента по подрыву доверия к этому процессу.
Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден. Первому 74 года, второму 77 лет. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание. На президентских выборах 2016 года он одержал победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.
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