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В Совбезе ООН осудили мятеж в Мали и призвали освободить президента страны

20 августа, 03:35

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Совбезе считают, что нужно немедленно отпустить задержанных официальных лиц, не нанося им никакого вреда

Совет Безопасности ООН обратился к военным мятежникам в Мали с призывом немедленно освободить арестованных официальных лиц и вернуться в их воинские части. Об этом говорится в заявлении Совета по итогам экстренной встречи по ситуации в Мали, – пишет ТАСС.

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"Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность последними событиями в Мали, — отмечается в документе. — Они резко осудили заговор, который произошел 18 августа в малийском городе Кати и привел к аресту мятежниками президента республики, премьер-министра и нескольких членов правительства".

Совет Безопасности призвал мятежников "немедленно отпустить задержанных официальных лиц, не нанося им никакого вреда, и самим вернуться в их воинские части". "Члены Совета также подчеркнули необходимость срочного восстановления в стране правового и конституционного порядка", — указано в заявлении.

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18 августа на армейской базе Кати в одноименном пригороде столицы Мали произошел военный мятеж. По данным новостного портала "Малижет", мятежниками руководил полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати. Они взяли под контроль Генштаб ВС Мали, а также арестовали президента, премьера, министров, спикера парламента и ряд военачальников.

Президент Мали объявил о своей отставке после военного мятежа.

Видео: Reuters
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Мали Совбез ООН мятеж

Источник: ТАСС

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