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Президент Мали объявил о своей отставке после военного мятежа

19 августа, 04:11

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Кейта занимал пост президента с 2013 года

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта после ареста военными мятежниками объявил в ночь на среду о своей отставке.

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"Я хочу в этот момент поблагодарить малийский народ за его поддержку на протяжении этих долгих лет и за теплоту его чувств и сообщить о решении сложить с себя полномочия, все свои полномочия, с этого момента. И со всеми правовыми последствиями распускается Национальная ассамблея (однопалатный парламент — Ред.) и правительство". Об этом он сказал он в эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения, – пишет ТАСС.

По словам Кейты, он не хочет, "чтобы была пролита кровь" для удержания его у власти.

Кейта занимал пост президента с 2013 года.

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18 августа на армейской базе Кати в одноименном пригороде столицы Мали произошел военный мятеж. По данным новостного портала "Малижет", мятежниками руководил полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати. Они взяли под контроль Генштаб ВС Мали, а также арестовали президента, премьера, министров, спикера парламента и ряд военачальников.

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Ранее сообщалось, что Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за ситуации в Мали.

Видео: Reuters

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Мали президент отставка

Источник: ТАСС

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