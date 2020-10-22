В "Слуге народа" говорят, что Зеленский может распустить Верховную Раду

Если часть народных депутатов от "Слуги народа" выйдет из фракции, перед президентом Владимиром Зеленским станет вопрос о формировании новой коалиции, уже не основанной на монобольшинстве. Или же глава Государства может пойти на роспуск парламента.

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Об этом заявил нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, "у нас в целом 245 "штыков". Если 40-45 "слуг" уйдут из фракции, "в такой ситуации нужна коалиция".

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По его словам, "выбор невелик", с кем формировать коалицию: если не с "Батькивщиной" и "За Майбутне", то с "Евросолидарностью" и "Голосом".

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Как отметил Потураев, это сложная для президента ситуация, поэтому он будет выбирать, с кем объединятся, или же пойдет на объявление досрочных выборов в Раду.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что готов распустить Верховную Раду IX созыва и объявить досрочные выборы, если депутаты из его партии откажутся выполнять предвыборные обещания.

Смотрите последнее выступление Зеленского в парламенте:

Видео: president.gov.ua

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