В "Слуге народа" говорят, что Зеленский может распустить Верховную Раду

Если часть народных депутатов от "Слуги народа" выйдет из фракции, перед президентом Владимиром Зеленским станет вопрос о формировании новой коалиции, уже не основанной на монобольшинстве. Или же глава Государства может пойти на роспуск парламента.
Об этом заявил нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью изданию "Левый берег".
По его словам, "у нас в целом 245 "штыков". Если 40-45 "слуг" уйдут из фракции, "в такой ситуации нужна коалиция".
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По его словам, "выбор невелик", с кем формировать коалицию: если не с "Батькивщиной" и "За Майбутне", то с "Евросолидарностью" и "Голосом".
Как отметил Потураев, это сложная для президента ситуация, поэтому он будет выбирать, с кем объединятся, или же пойдет на объявление досрочных выборов в Раду.
Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что готов распустить Верховную Раду IX созыва и объявить досрочные выборы, если депутаты из его партии откажутся выполнять предвыборные обещания.
Смотрите последнее выступление Зеленского в парламенте:
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