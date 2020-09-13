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Разумков дал прогноз по роспуску Рады

13 сентября, 00:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава ВР считает, что законных оснований для роспуска нет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на сегодняшний день нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента. Об этом он заявил в эфире NewsOne, передает "Интерфакс-Украина.

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По мнению главы ВР, парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", – сказал Разумков.

Напомним, ранее мы писали, что социологи фиксируют существенное падение доверия украинцев к Раде и Кабмину.

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В "Слуге народа" не исключают, что вскоре могут отправить в отставку минимум трех министров, а то и все правительство, а президент Украины Владимир Зеленский может распустить парламент, если потеряет контроль над своей фракцией или Рада не сможет сформировать новый Кабмин.

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Мы также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве назвал "микробами" и "бактериями" скандальных нардепов от своей партии.

Видео: Сегодня

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роспуск Верховная Рада Дмитрий Разумков
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