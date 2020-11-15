В семи городах Украины выбирают мэра: где и за кого голосуют

Сегодня пройдет второй тур выборов городских голов

25 октября в Украине выбирали представителей во все местные органы власти.

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Сегодня состоится второй тур выборов городских голов Луцка (Волынская область), Краматорска (Донецкая область), Украинки (Киевская область), Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского (Хмельницкая область).

Об этом сообщает пресс служба Центральной избирательной комиссии.

Второй тур выборов мэров проходит в семи городах Украины.

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Глав города выбирают:

Луцк. Кандидаты – Игорь Полищук ("За майбутнє") и Богдан Шиба (самовыдвиженец);

Краматорск. Кандидаты – Александр Гончаренко (самовыдвиженец) и Андрей Панков (самовыдвиженец, действующий мэр);

Украинка. Кандидаты – Оксана Кирилюк ("Слуга народа") и Александр Туренко ("Европейская солидарность");

Одесса. Кандидаты – Николай Скорик (ОПЗЖ) и Геннадий Труханов (действующий мэр);

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Сумы. Кандидаты – Вадим Акперов ("Европейская солидарность") и Александр Лысенко (действующий мэр, "Батькивщина");

Херсон. Кандидаты — Игорь Колыхаев (партия "Нам тут жить", нардеп) и Владимир Сальдо ("Блок Владимира Сальдо");

Каменец-Подольский. Кандидаты – Владимир Мельниченко (самовыдвиженец) и Михаил Поситко (ВО "Свобода").

Отметим, второй тур выборов городского главы назначают только в городах с населением более 75 000 человек, если в первом туре никто не набрал более 50% голосов.

В то же время 15 ноября второй тур состоится и в городе Украинка Киевской области с населением около 15 000 жителей. Все потому, что два кандидата получили одинаковое количество голосов избирателей. Так, Оксану Кирилюк (от партии "Слуга народа") и Александра Туренко (от партии "Европейская Солидарность") поддержали по 1233 избирателей (по 17,4%).

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Видео: Одесса INFO. Первый тур выборов.

Видео: Одесса INFO

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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