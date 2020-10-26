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Нам не безразлично. У Путина сделали заявление о выборах в Украине

26 октября, 13:29

Денис Беспалов Денис Беспалов

За ходом голосования Москва наблюдала по сообщениям СМИ

В Москве следили за ходом местных выборов в Украине. Кремлю "совсем не безразлично, что происходит в Украине".

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, за ходом голосования Москва наблюдала по сообщениям СМИ.

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Напомним, на местных выборах 25 октября на момент окончания голосования явка избирателей составила 36,88%.

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Более подробно читайте в материале "Местные выборы: результаты экзитполов и первые подсчеты".

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Россия Украина местные выборы Дмитрий Песков
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