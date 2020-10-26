Нам не безразлично. У Путина сделали заявление о выборах в Украине

В Москве следили за ходом местных выборов в Украине. Кремлю "совсем не безразлично, что происходит в Украине".
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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По его словам, за ходом голосования Москва наблюдала по сообщениям СМИ.
Напомним, на местных выборах 25 октября на момент окончания голосования явка избирателей составила 36,88%.
Более подробно читайте в материале "Местные выборы: результаты экзитполов и первые подсчеты".
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