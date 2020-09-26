В Раде предлагают запретить чиновниками отрицать агрессию России

Если закон будет принят, то депутаты не смогут взаимодействовать с российскими чиновниками

Ранее Верховная Рада уже обращалась к Западу из-за продолжающейся агрессии России, а теперь депутаты предлагают запретить публичным деятелям и должностным лицам отрицать российскую агрессию против Украины.

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Об этом говорится в тексте законопроекта №4136, опубликованного на сайте парламента.

Так, документом предлагается запретить публичное отрицание национальными публичными деятелями, должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления временной оккупации части Украины Россией. Также хотят запретить чиновниками делать заявления, которые прямо или косвенно содержат признаки признания или оправдания законности оккупации или поддержки российской агрессии и посягательства на территориальную целостность нашей страны. Публичным деятелям хотят запретить осуждать действия украинской армии и других силовых структур по защите государства от российской агрессии и деоккупации территорий. В случае принятия закона, такие действия будут признаваться противоправными и повлекут за собой ответственность, определенную законом.

Под публичным деятелем имеется ввиду (ссылаясь на закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма") президент, премьер-министр, народные депутаты, министры, генеральный прокурор, судьи высших инстанций, руководители спецслужб и антикоррупционных органов и другие высокопоставленные чиновники.

Указанной категории госслужащих хотят запретить принимать участие на территории России и временно оккупированных территориях в торжествах по случаю официальных государственных праздников РФ и других мероприятиях, организованных непризнанными "властями".

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Законопроектом предлагается запретить украинским чиновниками и депутатам любое взаимодействие с органами и их чиновниками государственной власти России или с самопровозглашенными "властями" в ОРДЛО и в оккупированном Крыму, если нет соответствующего разрешения Верховной Рады.

Также депутаты предлагают запретить публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине, как геноцида украинского народа; Холокоста, как геноцида еврейского народа; депортации из Крыма крымских татар в 1944 году, как геноцида крымскотатарского народа.

Напомним, в парламенте с начала сентября начался новый политический сезон, у депутатов множество планов на осень, подано много различных законодательных инициатив. Сайт "Сегодня" выбрал из повестки топ-5 курьезных законопроектов нового сезона Рады, запланированные на текущую сессию. Так, например, депутаты предлагают переписать всех кошек в стране и перенести День независимости Украины.

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