Перенос Дня Независимости и запрет фуа-гра: топ-5 курьезных законопроектов нового сезона Рады

Стартовавшая в начале сентября ІV сессия Верховной Рады обещает быть непростой. Депутаты намерены рассмотреть целый ряд крайне важных и серьезных законопроектов – начиная от проектов изменений в Конституцию (большинство которых были одобрены в первом чтении еще прошлой осенью, а сейчас ожидают окончательного утверждения 300 голосами), заканчивая реформой децентрализации. В утвержденной повестке дня сессии множество экономических законопроектов, проекты в правоохранительной сфере, социальные вопросы.

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Но есть среди них и такие, которые выделяются из общей массы своей неординарностью, экстравагантностью, а порой и курьезностью. Разумеется, каждый из таких проектов является важным, призван решать ту или иную наболевшую проблему либо же является отголоском предвыборных обещаний авторов. Но со стороны эти документы выглядят как минимум занимательно. Сайт "Сегодня" составил топ таких законопроектов.

"Всеукраинская перепись кошек"

О первом из проектов нашего списка читатели сайта "Сегодня" наверняка уже наслышаны. Речь о поданном группой депутатов законопроекте № 3796 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе". Документ не так давно серьезно нашумел в СМИ и соцсетях: активисты увидели в нем попытку создать очередную коррупционную схему, обложив "данью" владельцев кошек, собак, хомячков и прочей домашней живности. Народ возмутился самой постановкой вопроса.

Если коротко, проект предлагает идентифицировать и регистрировать (делать это будут агенты по идентификации) домашних животных. Список зверюшек, подлежащих идентификации, должен составить Кабмин. В пояснительной записке авторы аргументировали необходимость регистрации самыми добрыми намерениями: регистрация поможет и владельца потерянного животного найти, и численность безнадзорных регулировать, и наказывать плохих хозяев за небрежное обращение с питомцами. Да и вообще соответствует европейской практике (что, в общем-то, правда). Но, как часто это бывает, народ идеи не понял.

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А в целом, если не считать не воспринятой "переписи", законопроект, в принципе, неплохой – он и братьев меньших защищает, и отлов бродячих животных нормирует, и работу приютов и зоопарков регламентирует.

Перенос Дня Независимости Украины

Идея принадлежит внефракционному депутату Оксане Савчук. В проекте закона "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно Дня Независимости Украины" (№ 2206) парламентарий предлагает праздновать День Независимости Украины 22 января. Инициативу Оксана Савчук аргументирует необходимостью восстановить историческую справедливость, признать преемственность современного государства Украина от Украинской Народной Республики. Как известно, 22 января 1918 года Центральная Рада приняла IV Универсал, которым провозгласила независимость УНР. Именно этот день депутат предлагает праздновать как День Независимости. Впрочем, 24 августа тоже будет праздноваться – но как День восстановления Независимости Украины.

В принципе, идея может избирателям и понравиться – сложно представить, чтобы народ выступил против дополнительного выходного дня. А вот на государственном уровне могут возникнуть возражения. Как заметили специалисты Главного научно-экспертного управления ВР, "введение дополнительного праздничного дня 22 января приведет к нарушению установленного баланса нерабочих и рабочих дней, следствием чего, в свою очередь, станет, в частности, уменьшение бюджетных поступлений". Кроме того, возникли у экспертов вопросы насчет официальных торжеств.

"Стоит учесть и то, что по традиции ко Дню Независимости Украины проводится ряд празднично-торжественных мероприятий (как на государственном, так и на местном уровне), таких, например, как военный парад, устраиваются праздничные программы и тому подобное. В связи с этим возникает вопрос целесообразности проведения подобных мероприятий еще и 22 января, что потребует дополнительных средств из государственного бюджета", – отмечают эксперты в своем заключении.

Стоп фуа-гра!

Еще один частный случай регулирует документ, разработанный народном депутатом Антоном Яценко. Проект закона № 3580 "О внесении изменений в Закон Украины "О внешнеэкономической деятельности" относительно запрета импорта фуа-гра", как нетрудно догадаться, предлагает запретить импорт в Украину этого экзотического продукта. "Фуа-гра – это продукт насильственного кормления птиц для увеличения их печени, и, по мнению ученых, этот дорогой продукт содержит потенциальную опасность для человеческого здоровья. Производство фуа-гра уже запрещено в большинстве стран ЕС, Израиле, Турции, Индии, Великобритании и других странах", – аргументирует автор.

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Трудно сказать, каковы объемы импорта фуа-гра в Украину и сколько этого продукта в год съедает среднестатистический украинец. Можно лишь предположить, что и первый, и второй показатель весьма незначительны – об этом действительно дорогом (баночка 125 г стоит порядка 700 гривен) деликатесе большинство граждан знают разве что из сериалов.

Но дело даже не в этом. Статья 17 закона "О внешнеэкономической деятельности", которую предлагается изменить, содержит весьма общие запреты на импорт в Украину. Например, запрет импортировать "продукцию и услуги, которые содержат пропаганду идей войны, расизма и расовой дискриминации, геноцида и т. п". Или запрещает "импорт товаров, осуществляемый с нарушением прав интеллектуальной собственности". Конкретизация списка – прерогатива органов исполнительной власти. О чем и указали эксперты Главного научно-экспертного управления ВР. Кроме того, как отмечают и эксперты, и депутаты из комитета по вопросам евроинтеграции ВР, утверждение закона в таком виде может вызвать вопросы со стороны ЕС. Потому если и запрещать – то не только импорт фуа-гра, но и производство этого продукта в Украине.

"Поматросили и бросили"

К разряду "смех сквозь слезы" можно отнести законопроект народного депутата Бориса Приходько "Об оплате труда в одномандатном избирательном округе № 210". История создания проекта банальна. В июле прошлого года, напомним, состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Обеспечивали которые на платной основе, за средства из госбюджета сотни тысяч членов окружных и участковых комиссий. Люди отработали, получили положенные деньги и разошлись. Но получили не все.

Как отмечает автор проекта в пояснительной записке, "при использовании окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 210 средств госбюджета Украины… имели место многочисленные нарушения, в частности в части оплаты труда членов окружной, участковых избирательных комиссий и привлеченных к работе в этих комиссиях работников". Была проведена ревизия, составлен акт. ЦИК обратилась в полицию. Но проблема в том, что, согласно законодательству, окружные комиссии прекращают существование вскоре после выборов. А вместе с ними, оказывается, исчезают механизмы оплаты труда членов участковых комиссий.

Пока правоохранители разбираются, куда делись деньги, несчастные люди, оттрубившие на выборах более года назад, добиваются положенной зарплаты. Но чтобы заплатить ее, потребовался специальный закон. Специалисты Главного научно-экспертного управления ВР, впрочем, раскритиковали проект. Отметив в заключении, что законами Украины вообще-то регулируются "наиболее важные общественные отношения путем установления длительных общеобязательных правил поведения субъектов этих отношений". А тут какой-то единичный локальный случай. В общем, эксперты порекомендовали автору урегулировать этот вопрос более широко и универсально – внеся соответствующие изменения в Избирательный кодекс.

"Трижды герой бюджетного наполнения"

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Народный депутат Сергей Гривко предлагает парламентариям стимулировать граждан к пополнению бюджетов всех уровней. Стимулы прописаны в законопроекте № 2753 "О внедрении дополнительных доходов в Государственный бюджет Украины, бюджетов областей Украины, бюджетов территориальных громад и о почетных отличиях "За наполнение государственного бюджета Украины", "За наполнение бюджета области", "За наполнение бюджета территориальной громады".

Коротко суть: гражданин может передать государству или местной громаде идею, авторское право или даже какой-то материальный ресурс (например, участок земли). Если государство или громада на этом неплохо заработают, гражданину полагает процент с поступления в соответствующий бюджет и "медалька". Процент предлагается на уровне 0,1% от прибыли, полученной от реализации идеи госбюджетом, и 1% от прибыли областных бюджетов и бюджетов громад. Заработать смогут все: нижняя планка дохода, после которой автор идеи получает право на проценты, невысока – для госбюджета это 200 необлагаемых минимумов, для остальных бюджетов – 50.

Не лишними на этом празднике жизни будут и чиновники, люди, которые по долгу службы должны работать над наполнением бюджета. Субъектам, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции", также разрешается подавать заявления (предложения) по внедрению дополнительных доходов бюджетов. Кроме материальной награды, рационализаторам предлагается вручать отличия "За наполнение государственного бюджета Украины", "За наполнение бюджета области", "За наполнение бюджета территориальной громады". Число отличий, которое может получить гражданин, не ограничено.

В принципе, идея стимулировать граждан пополнять бюджет вполне разумна. Хотя ее и трудно реализовать на практике: как отметил в своем заключении Минфин, реализация требует комплексного внесения изменений в целый ряд законов и кодексов. Вот что смущает в проекте, так это учреждение очередных "отличий", пробудившее яркие воспоминания о советских временах. Пожалуй, на материальных стимулах автору следовало бы и остановиться.

Мнение граждан по поводу регистрации домашних питомцев разделилось: если одни не против платить за "чипирование" кошек и собак, других смущают дополнительные расходы:

Сюжет Юлии Юлиной Видео: Сегодня

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