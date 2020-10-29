В Раде готовят обращение к генпрокурору о попытке захвате власти судьями КСУ

За попытку захвата власти в стране наказание от 5 до 10 лет с конфискацией имущества

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что подает генеральному прокурору заявление о возможном совершении преступления судьями Конституционного суда за их скандально решения по антикоррупционному законодательству.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в действиях судей КСУ усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Украины – действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

"Они заключаются в превышении КСУ своих конституционных полномочий путем перебирания на себя функций парламента и органов исполнительной власти. Судьи не имели права лишать НАПК права доступа к реестрам, урегулировать конфликт интересов, вести учет деклараций и тому подобное. Таким решением они поставили под угрозу назначения на должности должностных лиц и установления результатов местных выборов, поскольку невозможно будет провести спецпроверку НАПК, без которой назначение не происходит. Более того, КСУ не имел права устанавливать, что является преступлением (а он пишет об отсутствии общественной опасности в недостоверном декларировании), поскольку это исключительно полномочия парламента", – заявил Юрчишин.

Депутат отметил, что за совершение такого уголовного преступления судьям "светит" тюремный срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В КСУ объяснили скандальное решение.

В свою очередь НАПК заявляет, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

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