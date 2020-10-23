В ОПОРЕ заподозрили Венгрию и Россию во вмешательстве в украинские выборы

Айвазовская обратилась в СБУ с просьбой взяться за нарушителей

Венгерские чиновники проводили политагитацию на Закарпатье, а из России отправили провокационное письмо касательно выборов в одну из политических сил от имени СБУ. Глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заподозрила соседние страны во вмешательстве в украинские выборы.

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Об этом она сказала на пресс-конференции, передает УНИАН.

"Нами зафиксированы факты вмешательства иностранных государств в избирательную кампанию. Речь идет об агитации должностных лиц государства Венгрия на территории Украины за одну из политических партий", – сказала она.

Айвазовская обратилась к правоохранителям и в МИД, чтобы венгерским агитаторам запретили въезд в Украину из-за нарушения украинского законодательства.

Также она отметили факты кибервмешательства в избирательный процесс, в частности речь идет о письме от якобы СБУ в адрес партии "Европейская солидарность". Представитель ОПОРЫ считает, что за этим стоит Россия.

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"Призываем СБУ отреагировать не путем обнародования новости на своем сайте, что они не направляли этот запрос "Европейской солидарности", а осуществить необходимое исследование этого дела и обнародовать для общества информацию, имело ли место вмешательство действительно со стороны РФ в украинские выборы. Такие факты необходимо расследовать, а не ограничиваться комментариями", – подчеркнула Айвазовская.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно СБУ отреагировала на обвинения "Евросолидарности" в давлении на партию. В политической силе пожаловались, что к ним пришел якобы запрос от спецслужбы о необходимости предоставления персональных данных всех кандидатов на выборах от "ЕС" в Донецкой и Луганской областях.

Смотрите также обращение главы МВД Арсена Авакова с предупреждением к политикам и членам комиссий:

Видео: mvs.gov.ua

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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