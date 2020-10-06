СБУ отреагировала на обвинения "Евросолидарности" в давлении на партию

Чем ближе местные выборы в Украине, тем больше появляется скандалов. Служба безопасности опровергла заявление депутатов от "Европейской солидарности" о якобы требованиях СБУ предоставить данные о кандидатах на местных выборах в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ отметили, что спецслужба четко придерживается действующего законодательства, и считают заявление указанной политической силы манипуляцией.

"Эта информация не соответствует действительности. Сотрудники СБУ не присылали партии "ЕС" никаких писем следующего содержания. В частности, такие исходящие номера, как у "документа", на который ссылается партия, не используются Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит. Кроме того, руководитель, чья поддельная подпись стоит на письме, в эту дату не выполнял временные обязанности начальника управления. Все заявления представителей фракции "Европейская солидарность" по этому поводу следует рассматривать исключительно через призму политических выборов и желание получить дополнительные электоральные баллы", – говорится в заявлении.

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Спецслужба обратилась ко всем политическим партиям, участвующим в выборах, не прибегать к манипуляциям, фейкам и грязным технологиям. Также СБУ просит не втягивать в этот процесс силовые структуры, которые отвечают за безопасность государства и его граждан.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно СБУ задержала кандидата в мэры, который пытался купить "двойника" конкурента. Депутат Кировоградского облсовета организовал схему перетягивания голосов избирателей.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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