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В Нацполиции надеются, что экс-спецназивец Макар поможет выйти на заказчиков убийства Шеремета

19 января, 17:18

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Допрос белорусского оппозиционера должен ускорить установление обстоятельств подрыва журналиста

Представитель Белорусского народного трибунала, бывший спецназовец Игорь Макар сообщил следователям Нацполиции дополнительные факты, которые могут помочь выйти на след заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Украинские правоохранители надеются, что показания Макара могут существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Шеремета. Полицейские проверяют полученные данные, аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу.

Кроме того, сотрудники Нацполиции просят оказать международную правовую помощь на проведение дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованной аудиозаписью. Соответствующие документы переданы на согласование Офиса генпрокурора, говорится в сообщении.

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Напомним, Макар не исключает, что убийство Шеремета связано с расследованиями дел пропавших без вести людей в Беларуси.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 января брюссельская издание EUObserver опубликовало записи разговоров главы КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, на которых якобы обсуждалась подготовка убийства Шеремета еще в 2012 году.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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допрос показания свидетели Нацполиция павел шеремет убийство шеремета

Источник: Сегодня

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