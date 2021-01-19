У Нацполіції сподіваються, що ексспецназівець Макар допоможе вийти на замовників убивства Шеремета

Представник Білоруського народного трибуналу, колишній спецназівець Ігор Макар повідомив слідчим Нацполіції додаткові факти, котрі можуть допомогти вийти на слід замовників вбивства журналіста Павла Шеремета.

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Українські правоохоронці сподіваються, що свідчення Макара можуть суттєво пришвидшити процес встановлення замовників та обставин підготовки підриву Шеремета. Поліцейські перевіряють отримані дані, аудіозапис віддано на фоноскопічну експертизу.

Окрім того, працівники Нацполіції просять надати міжнародну правову допомогу на проведення додаткових слідчих дій на території держав, пов’язаних із оприлюдненим аудіозаписом. Відповідні документи передані на погодження Офісу генпрокурора, йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Макар не виключає, що вбивство Шеремета пов'язано з розслідуваннями справ зниклих безвісти людей у Білорусі.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 4 січня брюсельське видання EUObserver опублікувало записи розмов глави КДБ Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева, на яких нібито обговорювалася підготовка вбивства Шеремета ще у 2012 році.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Розслідування вбивства Павла Шеремета

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