В Киеве напомнили Путину, что даже оккупированные Крым и Севастополь – это Украина

Новый визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым не остался незамеченным украинским внешнеполитическим ведомством. Отечественное Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина на полуостров и в Севастополь, который начался 27 августа.

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"Украина продолжает рассматривать этот визит, как и все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономной Республики Крым и г.Севастополь, как грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина", – говорится в заявлении МИДа.

Киев напомнил, что строительство дороги, как и любые другие действия оккупационных властей, никоим образом не могут изменить конституционно закрепленный статус Крым и Севастополя как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах.

"Украина будет последовательно работать над расширением национальных и международных санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к противоправной деятельности на временно оккупированных РФ территориях АР Крым и Севастополь", – подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

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В связи с визитом Путина в Крым и Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста.

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Напомним, 20 июля МИД также осудил визит Путина в Крым, где он дал старт строительству военных кораблей на полуострове. Российский лидер своим приездом очередной раз нарушил суверенитет Украины и международное право, заявили на Михайловской площади.

Видео: Дмитрий Смирнов/Twitter

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