Путин снова явился в аннексированный Крым и проехался за рулем авто

Российский президент Владимир Путин снова нарушил украинское законодательство и второй раз за два месяца прибыл в незаконно аннексированный его страной Крым.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, 27 августа он принял участие в открытии движения по некоторым участкам строящейся трассы "Таврида", проехавшись за рулем автомобиля по одному из них.

Владимир Путин за рулем / Фото: сайт Кремля

Вместе с ним нарушили закон министр транспорта РФ Евгений Дитрих, генеральный директор АО "ВАД" Валерий Абрамов и главный технолог АО "ВАД" Андрей Волков.

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Видео: Дмитрий Смирнов/Twitter

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Российские власти утверждают, что трасса будет проходить от незаконно построенного Керченского моста до Севастополя, а ее строительство должно завершиться предположительно в 2023 году.

Как мы уже сообщали, это уже не первый визит Владимира Путина в оккупированный Крым с начала года – в последний раз он приезжал на полуостров 20 июля для визита на судостроительный завод в оккупированной Керчи. В марте президент страны-оккупанта провел на полуострове встречу с подконтрольными Москве местными "властями", а в в январе он наблюдал за масштабными учениями российского флота.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил визиты Путина в Крым.

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