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В Кабмине уверены, что война не помешает Украине вступить в НАТО

16 сентября, 10:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вице-премьер напомнила несколько примеров европейских конфликтов

Вступление Украины в НАТО возможно даже в условиях российской агрессии. Конфликты не мешали некоторым нынешним членам Альянса вступить в этот союз.

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Об этом рассказала в интервью "РБК-Украина" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ей напомнили популярное мнение, что якобы нынешняя ситуация на Донбассе еще долго может длиться и будет мешать евроатлантическим стремлениям нашей страны, на что она в ответ привела примера других стран.

"Конечно, это один из нарративов, который пропагандируется. Но давайте посмотрим реально. Среди членов НАТО многие страны с территориальными конфликтами. Даже есть страны Альянса, у которых между собой есть спорные территориальные вопросы. Кстати, Германия была принята в НАТО, несмотря на то, что часть ее территории (ГДР) была оккупирована Советским Союзом. Греция и Турция. Великобритания и Испания, у которых есть спорные вопросы по территории. Такие банальные примеры разбивают вдребезги эти нарративы", – сказала Стефанишина.

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Также она отметила очень высокий уровень совместимости украинских войск с силами НАТО.

"Поэтому мы и получи статус EOP (программа расширенных возможностей). Это не столько политическое решение, но и признание вклада Украины. Повышать совместимость мы можем через увеличение совместных учений, постоянное взаимодействие с армиями стран НАТО, обмен опытом и данными, новейшими разработками. Это и есть стандарты НАТО. И я вижу, что украинские военные службы инициируют различные учения, и вопрос не стоит "кого привлекать", в первую очередь привлекают армии НАТО. И это точно найдет свое отражение в стратегии НАТО на следующие десять лет, как и перспектива членства", – резюмировала вице-премьер.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в НАТО назвали главные требования для вступления Украины в Альянс. Как рассказывал глава представительства, директор Офиса связи Альянса в Украине Александер Винников, приоритетом для Украины должны быть внутренние реформы.

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НАТО война на Донбассе Ольга Стефанишина
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