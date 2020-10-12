В Греции напали на Саакашвили и ударили по голове: видео

В Греции произошло нападение на председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

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Как сообщил на своей странице в Facebook сам Саакашивили, инцидент случился 11 октября во время встречи с грузинскими эмигрантами в Афинах.

На видео с места событий видно, что, когда экс-президент Грузии входил в здание, где должна біла состояться встреча, одетый в черное неизвестный мужчина напал на него и несколько раз ударил по голове рукой.

Очевидцы утверждают, что пытались задержать злоумышленника, но тот убежал, передает канал Mtavari.

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По словам самого Саакашвили, он знал о подготовке провокации, и обвинил в этом экс-премьера Грузии и лидера партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. 10 октября он действительно сообщал, что члены партии планируют совершить провокацию против него в греческой столице.

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"Мы благодарим греческую полицию за профессиональное, быстрое и адекватное реагирование, предотвращение провокации и обеспечения безопасности наших соотечественников во время встречи", – написал политик у себя в Facebook.

Напомним, что в августе Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. В то же время, он утверждает, что у него два дома – Украина и Грузия.

Также мы писали о готовящемся суде нам пограничниками, которые в 2018 году задержали и депортировали Саакашвили из Украины в Польшу.

Смотрите видеосюжет о том, как на Михеила Саакашвили чуть не напали в Киеве:

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