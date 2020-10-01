Выдворение Саакашвили из Украины: дело пограничников передали в суд

Сотрудникам Госпогранслужбы грозит до пяти лет тюрьмы

Пограничников, которые в 2018 году задержали и депортировали из Украины в Польшу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, будут судить. Офис прокурора уже направил обвинительное заключение в суд.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бывшего директора Департамента оперативной деятельности и начальника Отдельного отдела для выполнения специальных задач Госпогранслужбы обвиняют в превышении власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

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Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

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В Офисе Генпрокурора добавили, что расследование относительно других причастных к задержанию и депортации Саакашвили продолжается.

Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, в тот же день его депортировали в Польшу.

Позже Верховный суд признал законным выдворение экс-президента Грузии из страны.

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