Выдворение Саакашвили из Украины: дело пограничников передали в суд

Пограничников, которые в 2018 году задержали и депортировали из Украины в Польшу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, будут судить. Офис прокурора уже направил обвинительное заключение в суд.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Бывшего директора Департамента оперативной деятельности и начальника Отдельного отдела для выполнения специальных задач Госпогранслужбы обвиняют в превышении власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
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Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет тюремного заключения.
В Офисе Генпрокурора добавили, что расследование относительно других причастных к задержанию и депортации Саакашвили продолжается.
Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, в тот же день его депортировали в Польшу.
Позже Верховный суд признал законным выдворение экс-президента Грузии из страны.
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