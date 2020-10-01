Українська
$ 28,31
33,16
  1. Новости политики

Выдворение Саакашвили из Украины: дело пограничников передали в суд

1 октября, 13:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сотрудникам Госпогранслужбы грозит до пяти лет тюрьмы

Пограничников, которые в 2018 году задержали и депортировали из Украины в Польшу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, будут судить. Офис прокурора уже направил обвинительное заключение в суд.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бывшего директора Департамента оперативной деятельности и начальника Отдельного отдела для выполнения специальных задач Госпогранслужбы обвиняют в превышении власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Читайте также: Саакашвили рассказал, как его вывозили из Украины

Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

В тренде
Зеленский ввел новый праздник: что будем отмечать в начале октября
Реклама

В Офисе Генпрокурора добавили, что расследование относительно других причастных к задержанию и депортации Саакашвили продолжается.

Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, в тот же день его депортировали в Польшу.

Позже Верховный суд признал законным выдворение экс-президента Грузии из страны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд депортация Госпогранслужба Украины Михеил Саакашвили Офис генпрокурора
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кремль финансирует Лещенко через своего агента Тарасюка, – депутат
Кремль финансирует Лещенко через своего агента Тарасюка, – депутатПолитика
В ТКГ появится новый человек: Офис президента нашел кандидата
В ТКГ появится новый человек: Офис президента нашел кандидатаПолитика
"Позади 8-часовая операция": Юрий Луценко борется с онкологиейПолитика
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами Порошенко
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами ПорошенкоЭкономика
"Не вовремя": у Порошенко подтвердили коронавирусПолитика
В Беларуси сейчас нет легитимной власти: Кулеба объяснил почему
В Беларуси сейчас нет легитимной власти: Кулеба объяснил почемуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять