Игнорируют "нормандские договоренности": Кравчук выступил с требованием к боевикам

Боевики до сих пор не пропустили Красный крест к украинским пленным в ОРДЛО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал от боевиков пустить на оккупированные территории Донбасса миссию Красного креста к украинским пленными, о чем было договорено еще на парижском саммите "Нормандской четверки" и на недавней встрече в Берлине советников "Нормандии".

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Об этом сообщает Офис президента.

"Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины, о чем свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине", – сказал он и добавил, что Верховная Рада даже узаконила беспрепятственный доступ Красного креста к удерживаемым лицам.

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Переговорщик отметил, что именно Россия и подконтрольные ей боевики грубо игнорируют обращения Киева относительно доступа сотрудников МККК к 175 пленным украинцам, которые удерживаются в ОРДЛО.

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"Не меньшее возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, нередко пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК", – подчеркнул он.

Кравчук добавил, что Украина также требует доступ к секретной донецкой тюрьме "Изоляция", где особенно жестоко пытают украинцев и нечеловеческие условия.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский разговаривал с МККК Петером Маурером и договорился о помощи от Красного креста. Они также обсудили доступ к украинским пленным на оккупированной территории.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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