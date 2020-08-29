В Беларуси власти заблокировали два крупнейших сайта

В Беларуси власти заблокировали информационные сайты Нашай Нівы и Naviny.by.
Эти сайты — одни из немногих, которые оставались доступны после масштабной атаки со стороны государства, когда были официально заблокированы 73 независимых новостных ресурсов. При загрузке этих страниц появляется сообщение о том, что доступ ограничен по распоряжению ведомства. Тогда в число таких ресурсов вошла интернет-платформа "Голос" для альтернативного подсчета голосов, поданных во время прошедших выборов президента.
Доступ ограничен на основании решения Министерства информации РБ. Доступ к ним ограничен для пользователей из Беларуси. Сайты были заблокированы вечером в пятницу 28 августа.
Ранее Украина из-за протестов в Беларуси и реакции на них власти приостановила все контакты с белорусской стороной.
Также сообщалось, что Украина отозвала своего посла из Беларуси для консультаций.
Напомним, ранее Кулеба сравнил Беларусь и украинский Майдан.
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