В Беларуси власти заблокировали два крупнейших сайта

В Беларуси власти заблокировали информационные сайты Нашай Нівы и Naviny.by.

Реклама

Эти сайты — одни из немногих, которые оставались доступны после масштабной атаки со стороны государства, когда были официально заблокированы 73 независимых новостных ресурсов. При загрузке этих страниц появляется сообщение о том, что доступ ограничен по распоряжению ведомства. Тогда в число таких ресурсов вошла интернет-платформа "Голос" для альтернативного подсчета голосов, поданных во время прошедших выборов президента.

Доступ ограничен на основании решения Министерства информации РБ. Доступ к ним ограничен для пользователей из Беларуси. Сайты были заблокированы вечером в пятницу 28 августа.

Ранее Украина из-за протестов в Беларуси и реакции на них власти приостановила все контакты с белорусской стороной.

В тренде Оппозиция ответила на слова Путина о "резерве" для вторжения в Беларусь

Также сообщалось, что Украина отозвала своего посла из Беларуси для консультаций.

Реклама

Напомним, ранее Кулеба сравнил Беларусь и украинский Майдан.

Видео: Facebook / МИД Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама