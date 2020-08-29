Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости политики

В Беларуси власти заблокировали два крупнейших сайта

29 августа, 01:27

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Оба издания доступны в Telegram

В Беларуси власти заблокировали информационные сайты Нашай Нівы и Naviny.by.

Реклама

Эти сайты — одни из немногих, которые оставались доступны после масштабной атаки со стороны государства, когда были официально заблокированы 73 независимых новостных ресурсов. При загрузке этих страниц появляется сообщение о том, что доступ ограничен по распоряжению ведомства. Тогда в число таких ресурсов вошла интернет-платформа "Голос" для альтернативного подсчета голосов, поданных во время прошедших выборов президента.

Доступ ограничен на основании решения Министерства информации РБ. Доступ к ним ограничен для пользователей из Беларуси. Сайты были заблокированы вечером в пятницу 28 августа.

Ранее Украина из-за протестов в Беларуси и реакции на них власти приостановила все контакты с белорусской стороной.

В тренде
Оппозиция ответила на слова Путина о "резерве" для вторжения в Беларусь

Также сообщалось, что Украина отозвала своего посла из Беларуси для консультаций.

Реклама

Напомним, ранее Кулеба сравнил Беларусь и украинский Майдан.

Видео: Facebook / МИД Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь сайт блокирование

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въезд
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въездУкраина
Герусу никто не разрешал договариваться с чиновниками Лукашенко
Герусу никто не разрешал договариваться с чиновниками ЛукашенкоПолитика
У Зеленского отреагировали на возвращение Саакашвили в Грузию
У Зеленского отреагировали на возвращение Саакашвили в ГрузиюПолитика
Саакашвили возвращается в Грузию: что произошло
Саакашвили возвращается в Грузию: что произошлоПолитика
"Слуга народа" Тищенко назвал войну на Донбассе братоубийственнойПолитика
В ракетных войсках России нашли
В ракетных войсках России нашли "украинского шпиона": видеоРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять