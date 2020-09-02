В Беларуси участники протестов рассказали, что делать студентам: озвучен план

1 сентября белорусы показали, что эта осень будет не менее горячей, чем лето: оппозиция заявила о создании партии.

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1 сентября бастовали рабочие нескольких крупных госпредприятий, множество частных кампаний, строители.

Но героями дня стали студенты и их смелые преподаватели, которые показали, что никто не будет мириться с беспределом оккупантов.

Telegram-канал "Беларусь головного мозга" представил план, что нужно делать беларусским студентам.

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Собирайтесь завтра в корпусах учебных заведений и вызывайте ректора на ковёр! Требуйте от него принятия ваших петиций, а также осуждения действий карателей.

Отдельно спрашивайте с тех, кто запирал студентов в аудиториях, грозил запустить ОМОН и всячески запугивал расправой.

Массово выходите из БРСМ, студсоюзов, проф.союзов и прочих структур оккупантов. Создавайте свои стачкомы, фонды взаимопомощи и настоящее независимое студенческое движение.

Не забывайте про общежития. Они должны стать центром свободы: включайте песни свободы, зажигайте огоньки, создавайте свои отряды защиты.

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"У нас есть "План Победы". Внимательно читайте и выбирайте направления работы для себя", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Беларуси на протестах задержали почти 80 человек.

Видео: t.me/tutby_official

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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