Українська
$ 27,48
32,73
  1. Новости политики

В Беларуси оппозиция заявила о создании партии

31 августа, 23:34

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Они считают, что за последние 3 месяца белорусы сделали больше, чем за последние 26 лет

Беларусская оппозиция, которая ранее призвала главу МВД подать в отставку, заявила о создании политической организационной формы: штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабрико заявил о создании партии "Вместе".

Реклама

Об этом сообщается в его заявлении в YouTube.

"Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников", – сказал Виктор Бабарико.

"Мы объявляем о создании политической партии "Вместе"", – заметил он.

"Помните, что за последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет.
И следите за новостями. Вместе — победим!", – добавил Бабрико.

В тренде
Нардеп от "Слуги народа" рассказал, как заболел COVID-19
Реклама

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова также сообщила о создании новой политической партии "Вместе".

"В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем еще сильнее", — сказала она.

Видео: youtube.com/channel/Виктор Бабарико

Тем временем, диктатор Александр Лукашенко уволил посла Беларуси в Испании, требовавшего пересчета голосов. Дипломат призывал к мирному разрешению ситуации, но поплатился должностью.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

партия Беларусь оппозиция

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусом
Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусомПолитика
Нардеп от
Нардеп от "Слуги народа" рассказал, как заболел COVID-19Политика
Лукашенко в ближайшее время поедет в Москву
Лукашенко в ближайшее время поедет в МосквуДругие страны
Аваков раскритиковал заявление Фокина об амнистии боевиков на Донбассе
Аваков раскритиковал заявление Фокина об амнистии боевиков на ДонбассеПолитика
Помпео звонил Зеленскому предостеречь от продажи завода
Помпео звонил Зеленскому предостеречь от продажи завода "Мотор Сич" КитаюПолитика
Гибель нацгвардейцев под Радой: Разумков заявил, что дело не движется с
Гибель нацгвардейцев под Радой: Разумков заявил, что дело не движется с "мертвой точки"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять