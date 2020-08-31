В Беларуси оппозиция заявила о создании партии

Они считают, что за последние 3 месяца белорусы сделали больше, чем за последние 26 лет

Беларусская оппозиция, которая ранее призвала главу МВД подать в отставку, заявила о создании политической организационной формы: штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабрико заявил о создании партии "Вместе".

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Об этом сообщается в его заявлении в YouTube.

"Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников", – сказал Виктор Бабарико.

"Мы объявляем о создании политической партии "Вместе"", – заметил он.

"Помните, что за последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет.

И следите за новостями. Вместе — победим!", – добавил Бабрико.

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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова также сообщила о создании новой политической партии "Вместе".

"В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем еще сильнее", — сказала она.

Видео: youtube.com/channel/Виктор Бабарико

Тем временем, диктатор Александр Лукашенко уволил посла Беларуси в Испании, требовавшего пересчета голосов. Дипломат призывал к мирному разрешению ситуации, но поплатился должностью.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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