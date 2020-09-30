В Беларуси сейчас нет легитимной власти: Кулеба объяснил почему

Официальные контакты между Киевом и Минском поставлены на паузу

В Беларуси, где продолжаются протесты, в настоящий момент фактически нет легитимной власти. Александра Лукашенко уже нельзя считать законным президентом, однако и оппозиции пока не хватает легитимности.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "РБК-Украина".

По словам министра, когда встал вопрос, с кем Украина – с непризнанным международным сообществом "президентом", или с миллионами протестующих белорусов, "выбор был очевиден".

Кулеба также сообщил, что официальные контакты между Киевом и Минском поставлены на паузу. Однако остаются рабочие дипломатические каналы между министерствами иностранных дел двух стран, которые используются в качестве последнего канала связи.

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Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента.

Многие страны мира уже отказались признать легитимность Лукашенко, поскольку считают, что белорусские выборы были сфальсифицированы.

Тем временем лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская готовится к "народной инаугурации".

Видео: Telegram/pulpervoi

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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