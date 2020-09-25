В Беларуси готовятся к "народной инаугурации" Тихановской: видеообращение

Оппозиция Беларуси после отказа признать шестой срок Александра Лукашенко готовится к "народной инаугурации" своего лидера Светланы Тихановской. Сама оппозиционерка призвала белорусский народ выйти на улицы городов на выходных.

Реклама

Об этом она сказала в своем видеообращение, которое опубликовано в Telegram-канале "Пул Первой".

По ее словам, она рассчитывает и на настоящую инаугурацию в будущем, на которую будут все приглашены.

"Я благодарна вам за оказанное доверие. Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз высказали свою волю. Но инаугурация – это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием … Поэтому каждый ваш голос — на улицах, на предприятиях, в университетах — важен. И я готова сделать все, чтобы каждый голос был услышан: как внутри страны, так и за ее пределами. Спасибо, что вы не останавливаетесь. Я поддерживаю всех, кто выйдет на улицы своих городов в это воскресенье. Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Беларусь. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И, как следствие, официальной, законной инаугурации", – сказала Тихановская.

Видео: Telegram/pulpervoi

Отметим, что в субботу, 26 сентября, белорусов зовут на площадь Победы в Минске, где пройдет репетиция инаугурации Светланы Тихановской.

Фото: t.me/belamova

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 23 сентября Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. Многие страны мира уже отказались признать легитимность Лукашенко: США, Великобритания, Канада, страны ЕС отмечают, что белорусские выборы были сфальсифицированы, не были честными и прозрачными. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

В свою очередь в МИД Беларуси ответили на позицию Украины по Лукашенко. Минску не нравятся оценки Киева касательно внутриполитической ситуации в Беларуси и там считают, что Кулеба всего лишь следовал "модным трендам" Запада.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама