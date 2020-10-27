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"Усталость от Украины" не снята: Линкявичюс отреагировал на слова Зеленского

27 октября, 16:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Если в конфликтах долго нет выхода, то от таких стран появляется усталость, объяснил министр

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс признал, что в Евросоюзе есть усталость от Украины. Она связана и с невыполнением Киевом каких-то реформ, плюс у стран Запада много своих проблем и им не до Украины.

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Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

Литовскому дипломату напомнили высказывание украинского президента Владимира Зеленского во время недавнего послания в Верховной Раде, где он сказал, что удалось снять "усталость" у Запада от Украины. Линкявичюс заверил, что его страна точно не устала от Украины, но не все в Европе так настроены.

"Не секрет, что есть такая вещь, которая называется "усталость от Украины". Ожидания не могут длиться вечно. И поэтому начинают звучать голоса: "Смотрите, там ничего не происходит, изменений нет". Мы, конечно, стараемся отвечать, что это не так, что изменения есть. Но и вы не можете просто игнорировать проблемы", – сказал глава МИД Литвы.

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Министр напомнил, что у Европы хватает и других проблем, например, события в Сирии, в Ливии, терроризм, Нагорный Карабах, много внимания отнимает Беларусь.

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"Но даже эти конфликты, если из них долго не видно выхода, вызывают "усталость". Это естественно, ведь каждое европейское государство прежде всего сконцентрировано на собственных проблемах, а не на том, что происходит за рубежом", – объяснил он.

Литва старается держать Украину на слуху перед странами Южной Европы, которые больше озабочены своими вызовами.

"Борьба европейских государств за свободу, за демократию имеет значение, даже если это государства за пределами ЕС. И это объяснение, к слову, работает, несмотря на скептицизм отдельных столиц, санкции раз за разом продлевают и даже расширяют. Но это не снимает опасность "усталости". И действия Украины, убедительные действия здесь очень важны", – добавил глава литовской дипломатии.

Как сообщали новости "Сегодня", также Линас Линкявичюс рассказывал, что членству Украины в НАТО мешает война и оккупация Крыма. По его словам, Альянс не будет приглашать к членству страну, на границах которой идет война.

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