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"Членство в ЕС невозможно уже завтра": Зеленский рассказал о первом дне саммита

7 октября, 11:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

По итогам первого дня саммита Украине пообещали сотни миллионов евро

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина – будущий член НАТО, но понимает, что это дело не завтрашнего дня. Он рассказал, что на саммите Украина-ЕС нашей стране пообещали сотни миллионов евро.

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Об этом он написал в своем блоге для "Европейской правды".

По его словам, на саммите обсуждалось Соглашение об ассоциации. Он отметил, что Евросоюз не имеет таких соглашений больше ни с одной страной за пределами ЕС.

"Сейчас более 40% нашей торговли приходится на ЕС, это сделало Европейский Союз главным торговым партнером Украины. Но, как и каждому, кто растет, нам уже нужно больше. Наши предприниматели хотят и могут продавать в страны ЕС больше товаров. Соответствующий позиционный документ мы передали партнерам из Евросоюза. На закрытых переговорах президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что высоко ценит реформы, которые внедряет моя команда, а наше Соглашение имеет больший "дополнительный потенциал", – пишет Зеленский.

Президент поблагодарил за выделение Украине миллионов на борьбу с коронавирусом, но также напомнил, что наша страна имеет все мощности для массового производства вакцины, когда она будет изобретена. Также подписали шесть важных документов, в том числе три – о сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком на 330 млн евро.

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Глава государства рассказал, что в Брюсселе обсудили и партнерство по интеграции украинских рынков в ЕС, и совместное авиационное пространство, и промышленный "безвиз".

"Это все – вопрос времени, и в каждом из них есть свой прогресс. Заключение соглашения об общем авиационном пространстве может произойти уже в начале следующего года … Очевидно, что членство в ЕС невозможно уже завтра. Но главное, что мы точно хотим понимать, это четкий и согласованный с нашими европейскими партнерами пошаговый план, чтобы это произошло как можно быстрее", – резюмировал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в совместном заявлении Зеленского, президента Евросовета Шарля Мишеля и вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля Европа потребовала от России не превращать Крым в военную базу. Кроме того, Москва также должна обеспечить свободный прохода в Азовское море.

Видео: president.gov.ua

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ЕС Владимир Зеленский саммит Украина-ЕС

Источник: Сегодня

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