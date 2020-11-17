Украинцев заранее будут информировать о карантине: Рада приняла решение

Перед введением новых карантинных ограничений правительство должно за неделю оповестить об этом граждан

После того как Верховная Рада провалила отмену карантина выходного дня, депутаты поддержали идею заблаговременного информирования населения о введении карантинных ограничений. Соответствующий проект постановления поддержали 303 народных депутата.

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Документ предполагает, что население будет информироваться о новых карантинных ограничениях за семь дней до обнародования такого решение Кабмином, чтобы люди, в частности бизнес, могли подготовиться к карантинным мерам. Речь идет о таких возможных запретах:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским общественным транспортом;

посещение учебных заведений;

прием посетителей учреждениями культуры;

прием посетителей в кинотеатрах;

прием посетителей в барах, ресторанах, кафе и т.п.;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в заведениях торгового и бытового обслуживания населения;

покидать места своего проживания.

Теперь правительству будет разрешено вводить более одного из этих ограничений только при условии, что это решение будет обнародовано не позднее чем за семь дней до начала его действия.

Не позднее чем за 7 дней до начала действия двух и более указанных ограничений Кабмин должен проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и бизнеса, в частности по организации перевозок работников к месту работы и обратно.

Не позднее чем за семь дней до начала действия двух и более указанных ограничений правительство должно подать в Верховную Раду законопроект о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и бизнесу на время карантинных ограничений.

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Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны — "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" — вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Также с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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