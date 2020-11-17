Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости политики

Рада не поддержала отмену карантина выходного дня

17 ноября, 14:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты отказались рекомендовать правительству пересмотреть свое решение по карантину

Верховная Рада отказалась обратиться к Кабинету министров с просьбой отменить карантин выходного дня, пересмотрев свое решение об усилении противоэпидемиологических мер. Соответствующий проект постановления поддержали всего 149 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Реклама

Проектом постановления предлагалось, что правительство в течение трех календарных дней должно было бы пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением Кабмина о введении карантина на всей территории страны, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни:

  • приема посетителей в заведениях общественного питания (барах, ресторанах, кафе и т.п.);
  • приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • приема посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
  • приема посетителей в заведениях торгового и бытового обслуживания населения;
  • деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
  • приема посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Депутаты считают, что введенные правительством меры могут оказать значительное негативное влияние на экономику Украины.

В тренде
Шмыгаль рассказал, когда Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19

Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" – вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Также с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада карантин Кабинет министров

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"По-немецки я немного президент": Разумков рассказал, готов ли сменить ЗеленскогоПолитика
Зеленский ответил на петицию
Зеленский ответил на петицию "евробляхеров" о растаможке автомобилейПолитика
"Безмасочников" в транспорте будут штрафовать: Зеленский подписал законПолитика
Кашля уже нет. Больной коронавирусом Зеленский идет на поправку
Кашля уже нет. Больной коронавирусом Зеленский идет на поправкуПолитика
Согласны на
Согласны на "правку Путина": Арестович рассказал о проблемах с обменом пленных на ДонбассеПолитика
Все болезни Путина: какие
Все болезни Путина: какие "диагнозы" ставили главе РФ за последние годыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять