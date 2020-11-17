Рада не поддержала отмену карантина выходного дня

Верховная Рада отказалась обратиться к Кабинету министров с просьбой отменить карантин выходного дня, пересмотрев свое решение об усилении противоэпидемиологических мер. Соответствующий проект постановления поддержали всего 149 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Проектом постановления предлагалось, что правительство в течение трех календарных дней должно было бы пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением Кабмина о введении карантина на всей территории страны, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни:

приема посетителей в заведениях общественного питания (барах, ресторанах, кафе и т.п.);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

приема посетителей в заведениях торгового и бытового обслуживания населения;

деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

приема посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Депутаты считают, что введенные правительством меры могут оказать значительное негативное влияние на экономику Украины.

Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" – вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Также с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина.

Видео: Сегодня

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