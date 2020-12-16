Украина выходит из ряда энергетических соглашений СНГ

Кабинет министров принял решение о выходе Украины из нескольких соглашений в рамках СНГ (Содружества независимых государств). Соответствующее постановление было одобрено на сегодняшнем заседании правительства.

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Украина вышла из таких соглашений:

Горная хартия стран-участниц СНГ от 27 марта 1997 года;

Соглашение о координации межгосударственных отношений стран СНГ в сфере использования атомной энергии в мирных целях (от 2013 г.);

Соглашение о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики СНГ (от 1992 г.);

Соглашение об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии (от 1992 г.);

Протокол о внесении изменении в соглашение об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии (от 1992 г.).

"Учитывая политическую составляющую деятельности СНГ, начиная с марта 2014 года Министерство (энергетики Украины) не принимает участия в заседаниях Электроэнергетического совета СНГ и в других мероприятиях в рамках этой организации, сотрудничество в атомной энергетике и электроэнергетике в рамках СНГ не осуществляется", – говорится в пояснительной записке.

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