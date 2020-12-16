Українська
$ 27,76
33,69
  1. Новости политики

Украина выходит из ряда энергетических соглашений СНГ

16 декабря, 15:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кабинет министров принял решение о выходе Украины из нескольких соглашений в рамках СНГ (Содружества независимых государств). Соответствующее постановление было одобрено на сегодняшнем заседании правительства.

Реклама

Украина вышла из таких соглашений:

В тренде
Дипломат о целях Байдена: Дружбе с Путиным – нет, отношениям с Украиной – да
  • Горная хартия стран-участниц СНГ от 27 марта 1997 года;
  • Соглашение о координации межгосударственных отношений стран СНГ в сфере использования атомной энергии в мирных целях (от 2013 г.);
  • Соглашение о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики СНГ (от 1992 г.);
  • Соглашение об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии (от 1992 г.);
  • Протокол о внесении изменении в соглашение об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии (от 1992 г.).

"Учитывая политическую составляющую деятельности СНГ, начиная с марта 2014 года Министерство (энергетики Украины) не принимает участия в заседаниях Электроэнергетического совета СНГ и в других мероприятиях в рамках этой организации, сотрудничество в атомной энергетике и электроэнергетике в рамках СНГ не осуществляется", – говорится в пояснительной записке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский приедет в Раду: стала известна причина
Зеленский приедет в Раду: стала известна причинаПолитика
Зеленский собирается в
Зеленский собирается в "отпуск": раскрыты планы президента на Новый годПолитика
"Нам всем сухари сушить?": реакция сети на обвинение Черновол в убийствеПолитика
Скандалы, драки и оружие: что известно о журналистке и экс-нардепе Татьяне Черновол
Скандалы, драки и оружие: что известно о журналистке и экс-нардепе Татьяне ЧерноволПолитика
Отмена кассовых аппаратов для ФОПов: Гетманцев объяснил, что изменили в законе
Отмена кассовых аппаратов для ФОПов: Гетманцев объяснил, что изменили в законеЭкономика
Татьяне Черновол вручили обвинение в убийстве
Татьяне Черновол вручили обвинение в убийствеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять