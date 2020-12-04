Украина в ТКГ отреагировала на артиллерийский обстрел позиций ВСУ на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе осудила минометный и артиллерийский обстрел от боевиков вблизи Водяного и готовит обращение в ОБСЕ.
Об этом говорится в сообщении ТКГ в Facebook.
Отмечается, что сегодня ночью боевики нарушили режим прекращения огня, атаковав украинских военных из 122-мм артиллерии (13 снарядов) и 120-мм минометов (6 мин). К счастью, потерь у ВСУ нет.
"Готовится письменная нота в СММ (ОБСЕ). Наблюдательная группа СЦКК (Совместный центр по контролю и координации по соблюдению Минского протокола) "Мариуполь" осуществляет мероприятия по верификации события", – говорится в сообщении.
Украинская сторона в ТКГ напомнила боевикам, что каждое такое нарушение еще больше отгораживает Россию от цивилизованного мира.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ обратился к России с призывом вывести войска из Украины.
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