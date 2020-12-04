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Украина в ТКГ отреагировала на артиллерийский обстрел позиций ВСУ на Донбассе

4 декабря, 11:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник ночью атаковал из тяжелого вооружения

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе осудила минометный и артиллерийский обстрел от боевиков вблизи Водяного и готовит обращение в ОБСЕ.

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Об этом говорится в сообщении ТКГ в Facebook.

Отмечается, что сегодня ночью боевики нарушили режим прекращения огня, атаковав украинских военных из 122-мм артиллерии (13 снарядов) и 120-мм минометов (6 мин). К счастью, потерь у ВСУ нет.

"Готовится письменная нота в СММ (ОБСЕ). Наблюдательная группа СЦКК (Совместный центр по контролю и координации по соблюдению Минского протокола) "Мариуполь" осуществляет мероприятия по верификации события", – говорится в сообщении.

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Украинская сторона в ТКГ напомнила боевикам, что каждое такое нарушение еще больше отгораживает Россию от цивилизованного мира.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ обратился к России с призывом вывести войска из Украины.

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Донбасс боевики артиллерия минометы Водяное ТКГ

Источник: Сегодня

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