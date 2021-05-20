Украина расширила "черный список" российских артистов

В него попали Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова

Минкульт расширил "черный список " артистов. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство культуры и информационной политики расширило список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины – в него попали трое российских артистов.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"11 мая 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Миронову Марию Андреевну", — говорится в сообщении.

Игорь Копылов – актер, в 2017 году участвовал в съемках фильма "Окрыленные" на территории оккупированного Крыма.

– актер, в 2017 году участвовал в съемках фильма "Окрыленные" на территории оккупированного Крыма. Игорь Петренко – актер театра и кино, участвовал в т.н. Ялтинском Международном кинофестивале "Евразийский мост" в 2015 году, а также в съемках фильма "Игра с огнем" в г. Судаке.

– актер театра и кино, участвовал в т.н. Ялтинском Международном кинофестивале "Евразийский мост" в 2015 году, а также в съемках фильма "Игра с огнем" в г. Судаке. Мария Миронова – актриса театра и кино.

Как сообщалось ранее, прокуратура Крыма начала уголовное производство в отношении 23 деятелей культуры РФ за незаконные концерты на оккупированном украинском полуострове.

Также мы писали, что в прошлом году СБУ запретила въезд в Украину Фадееву и Зюганову.