Україна розширила "чорний список" російських артистів

До нього потрапили Ігор Копилов, Ігор Петренко і Марія Миронова

Мінкульт розширив "чорний список" артистів. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство культури та інформаційної політики розширило список осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України – до нього потрапили троє російських артистів.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"11 травня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Копилова Ігоря Сергійовича, Петренка Ігоря Петровича та Миронову Марію Андріївну", – йдеться в повідомленні.

Ігор Копилов – актор, в 2017 році брав участь у зйомках фільму "Окрилені" на території окупованого Криму.

актор, в 2017 році брав участь у зйомках фільму "Окрилені" на території окупованого Криму. Ігор Петренко – актор театру та кіно, учасник т.зв. Ялтинського Міжнародного кінофестивалю "Євразійський міст" у 2015 році, брав участь у зйомках фільму "Гра з вогнем" в м. Судаку.

актор театру та кіно, учасник т.зв. Ялтинського Міжнародного кінофестивалю "Євразійський міст" у 2015 році, брав участь у зйомках фільму "Гра з вогнем" в м. Судаку. Марія Миронова – актриса театру та кіно.

Як повідомлялося раніше, прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження стосовно 23 діячів культури РФ за незаконні концерти на окупованому українському півострові.

Також ми писали, що минулого року СБУ заборонила в'їзд в Україну Фадєєву і Зюганову.