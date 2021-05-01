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Украина поддержала ЕС в "войне санкций" с Россией

1 мая, 14:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кремль в очередной раз доказал, что продолжает гибридную агрессию против демократического мира, считают украинские дипломаты

Украина осуждает санкции, которые российские власти наложили на европейских чиновников, включая вице-председателя Еврокомиссии и главу Европейского парламента.

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Об этом говорится в коммюнике украинского Министерства иностранных дел.

"Украина выражает солидарность с восемью гражданами Европейского Союза, которым Российская Федерация безосновательно запретила въезд на территорию России", – гласит заявление МИД.

Дипломаты назвали решение Кремля "еще одним доказательством того, что Россия продолжает вести гибридную агрессию против демократического мира".

Напомним, что накануне МИД РФ объявил о запрете въезда спикеру Европарламента Давиду Марии Сассоли, вице-председатель Еврокомиссии по общим ценностям и транспарентности Вера Юрова и шести другим европейским чиновникам.

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В совместном заявлении Сассоли, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель пригрозили Кремлю ответными мерами.

Российский МИД объяснил, что ввел санкции в ответ на меры ЕС, примененные в марте за репрессии в отношении оппозиционера Алексея Навального и пытки геев в Чечне.

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