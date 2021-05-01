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Україна підтримала ЄС у "війні санкцій" з Росією

1 травня, 14:09

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Кремль вкотре доказав, що продовжує гібридну агресію проти демократичного світу, вважають українські дипломати

Україна засуджує санкції, які російська влада наклали на європейських чиновників, зокрема віце-голову Єврокомісії і очільника Європейського парламенту.

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Про це йдеться в комюніке українського Міністерства закордонних справ.

"Україна висловлює солідарність з вісьмома громадянами Європейського Союзу, яким Російська Федерація безпідставно заборонила в'їзд на територію Росії", – йдеться у заяві МЗС.

Дипломати назвали рішення Кремля "ще одним доказом того, що Росія продовжує вести гібридну агресію проти демократичного світу".

Нагадаємо, що напередодні МЗС РФ оголосив про заборону в'їзду спікеру Європарламенту Давіду Марії Сассолі, віце-голова Єврокомісії із спільних цінностей і транспарентності Вірі Юровій та шести іншим європейським чиновникам.

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У спільній заяві Сассолі, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Євроради Шарль Мішель пригрозили Кремлю заходами у відповідь.

Російський МЗС пояснив, що ввів санкції у відповідь на заходи ЄС, застосовані в березні за репресії щодо опозиціонера Олексія Навального і тортури геїв в Чечні .

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