Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в Минске

Все больше стран Запад указывают на незаконный характер действий белорусского лидера

Тайная инаугурация нелегитимного президента Александра Лукашенко вызвала бурную реакцию не только оппозиции в самой Беларуси, но и политиков демократических государств мира.

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Так, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что выборы президента Беларуси не были свободными.

"Литва не признает Лукашенко законным главой Беларуси. Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности", – заявил Гитанас Науседа, которого цитирует портал Delfi.lt.

А министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Twitter назвал тайную инаугурацию Лукашенко фарсом.

"Какой фарс. Забудьте о выборах. Забудьте об инаугурации. Бывший президент Беларуси не становится менее прежним. Наоборот. Его нелегитимности – факт со всеми вытекающими последствиями".

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А глава Международной комиссии по правам человека (#IHRC) др. Мухаммад Шахид Амин Хан заявил:

"Международное сообщество никогда не поддержит эту фальшивую инаугурацию бывшего президента Беларуси. Он – бывший президент для всех нас. Уважайте волю людей".

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Глава МИД Словакии Иван Корчок также считает Лукашенко нелегитимным.

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"Он отвечает за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия остается с гражданами Беларуси".

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что поспешная и необъявленная инаугурация Лукашенко еще раз подтверждает его нелегитимность как демократически избранного лидера.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Мы продолжим привлекать его к ответственности за насилие и репрессии против оппозиции и мирных демонстрантов".

Напомним, руководству России не было известно о подготовке инаугурации Лукашенко.

Сайт "Сегодня" сообщал, чтобелорусские госканалы показали кадры с тайной инаугурации Лукашенко.

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Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

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