Украина и США ускорят подготовку договорной базы в военной сфере

В Вашингтоне говорят о важность продолжения оборонных реформ в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец провел встречу с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, на которой шла речь об активизации работы в сфере нацбезопасности и обороны.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

На встрече говорилось о перспективах и путях развития и углубления отношений Украины и США в области безопасности, оборонной, военно-экономической и военно-технической сферах. Особое внимание уделялось форматам сотрудничества и обмену опытом в вопросах национальной безопасности и обороны, важных для обеих стран.

Машовец подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности Украины и предоставления Соединенными Штатами содействия и практической помощи. А Квин подтвердила неизменность поддержки Киева со стороны Вашингтона в рамках американского пакета помощи сектору нацбезопасности и обороны, и отметила важность продолжения оборонных реформ в Украине для достижения максимальной эффективности военной помощи со стороны США.

По инициативе замглавы Офиса президента стороны согласились активизировать работу по развитию двусторонней договорной базы в вопросах национальной безопасности и обороны.

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Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за предоставление Украине 250 млн долларов. Однако голосование по документу еще должно пройти в Сенате.

Ранее мы сообщали, что американский законопроект о военной помощи предусматривает назначение спецпредставителя в Украине.

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