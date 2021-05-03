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Ты мне, я тебе: по какому принципу Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов

3 мая, 00:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина намерена вакцинировать всех иностранных дипломатов, находящихся на ее территории, страны которых вакцинируют украинских дипломатов.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов в Украине на основе принципа взаимности в отношении наших дипломатов за рубежом. То есть если в стране Х вакцинировали наших дипломатов, то мы вакцинировали их дипломатов", – рассказал Кулеба.

По словам главы украинского МИД, это обычная международная практика.

Тем временем, вакцинация в Украине снова буксует – за 1 мая в стране вакцинировали против COVID-19 2661 человека, что на 47 324 меньше, чем накануне. Ни одной прививки не сделали в Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

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Напомним, по словам главы Минздрава Максима Стеапнова, Украина заключила контракт с фармацевтической компанией Pfizer о поставке до конца года еще 10 млн доз вакцины от коронавируса – таким образом, совокупное количество препарата превысит 20 млн доз.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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