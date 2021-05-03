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Ти – мені, я – тобі: Україна вакцинує від COVID іноземних дипломатів

3 травня, 00:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про міжнародну практику вакцинації дипломатичних працівників, якої має намір дотримуватися наша країна

Україна має намір вакцинувати всіх іноземних дипломатів, які перебувають на її території, країни яких вакцинують українських дипломатів.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів в Україні на основі принципу взаємності щодо наших дипломатів закордоном. Тобто якщо в країні Х вакцинували наших дипломатів, то ми вакцинували їхніх дипломатів. Це нормальна міжнародна практика", – розповів Кулеба.

За словами глави українського МЗС, це звичайна міжнародна практика.

Тим часом, вакцинація в Україні знову буксує – за 1 травня в країні вакцинували проти COVID-19 2661 людину, що на 47 324 менше, ніж напередодні. Жодного щеплення не зробили в Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

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Нагадаємо, за словами глави МОЗ Максима Степанова, Україна уклала контракт з фармацевтичною компанією Pfizer про постачання до кінця року ще 10 млн доз вакцини від коронавірусу – таким чином, сукупна кількість препарату перевищить 20 млн доз.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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