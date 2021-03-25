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Уклонился от налогов на 97 млн грн: прокуратура вручила подозрение нардепу

25 марта, 08:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Депутат строил и продавал жилье, но не регистрировал юрлицо, считают в ГПУ

Генеральная прокуратура (ГПУ) вручила подозрение в уклонении от налогов на сумму 97 млн гривен народному депутату Украины. Его имя не разглашается. По данным прокураторы, народный избранник занимался предпринимательской деятельностью без регистрации юридического лица.

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Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Подозреваемый. Фото: Ирина Венедиктова / Facebook

Подозреваемый. Фото: Ирина Венедиктова / Facebook

Следствие установило, что подозреваемый в 2012 году начал строить жилые дома в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области. Прибыль нардеп получил от продаж квартир и нежилых помещений в этих домах. Всю недвижимость – 1221 объект – он просто оформил на себя как физическое лицо.

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"Регистрацию в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил", – говорится в сообщении.

Доходы депутат тоже задекларировал как доходы физлица от продажи собственного имущества. То есть заплатил налоги по ставке 5% вместо 18%.

Напомним, для легализации незаконных активов в Украине запланировали проведение налоговой амнистии.

Но подавать нулевую декларацию придется не только богачам – раскрыть доходы и сдаться налоговой предложат и обычным украинцам.

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недвижимость генпрокурор Генеральная прокуратура уклонение депутат госдумы

Источник: Сегодня

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