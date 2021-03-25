Ухилився від податків на 97 млн грн: прокуратура вручила підозру нардепу

Депутат будував і продавав житло, але не реєстрував юрособу, вважають в ГПУ

Генеральна прокуратура (ГПУ) вручила підозру в ухиленні від податків на суму 97 млн гривень народному депутату України. Його ім'я не розголошується. За даними прокуратури, народний обранець займався підприємницькою діяльністю без реєстрації юридичної особи.

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Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Підозрюваний. Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Слідство встановило, що підозрюваний у 2012 році почав будувати житлові будинки в с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка Київської області. Прибуток нардеп отримав від продажу квартир і нежитлових приміщень в цих будинках. Всю нерухомість – 1221 об'єкт – він просто оформив на себе як фізична особа.

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"Реєстрації в якості суб'єкта господарської діяльності в формі фізичної особи-підприємця або юридичної особи не здійснив", – йдеться в повідомленні.

Доходи депутат теж задекларував як доходи фізособи від продажу власного майна. Тобто заплатив податки за ставкою 5% замість 18%.

Нагадаємо, для легалізації незаконних активів в Україні запланували проведення податкової амністії.

Але подавати нульову декларацію доведеться не тільки багатіям – розкрити доходи і здатися податковій запропонують і звичайним українцям.

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